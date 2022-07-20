"Він був чудовим партнером по команді як гравець. Він заслуговував на краще, і ми будемо сумувати за ним. Але це футбол – він триває, і завжди приходять нові гравці. Проте ми виключно раді за нього", – передає слова Родрі журналіст Daily Mail Джек Гоган на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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"Зінченка буде не вистачати, але життя триває. Це перешкода, яку ми повинні подолати. Ми також втратили дві великих особистості, Фернандінью та Стерлінга. Мені, Гюндогану, Діашу, Родрі та Аке потрібно зробити крок вперед та зберегти наш рівень після того, як важливі гравці покинули команду", – цитує Вокера Manchestericonic.

Нагадаємо, Зінченко перейшов у Манчестер Сіті влітку 2016-го, але перший сезон відіграв у оренді за ПСВ. У складі "містян" 25-річний українець загалом провів 127 матчів – 2 голи, 12 асистів, 11 виграних трофеїв. Найближчим часом українець має бути оголошений гравцем Арсенала.

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Rodri on Zinchenko: “He’s been great as a team-mate as a player. He deserved the best and we are going to miss him, but this is football, it continues and new players come in – we are happy for him.” — Jack Gaughan (@Jack_Gaughan) July 19, 2022