Як відомо, напередодні Реал та Манчестер Юнайтед досягли згоди щодо переходу в англійську команду півзахисника Каземіро. 30-річний бразилець, який перебрався в Реал у січні 2013 року, став справжньою легендою мадридців, адже зумів виграти з "вершковими" 18 трофеїв, серед яких 5 кубків Ліги чемпіонів.

Манчестер Юнайтед офіційно оголосив, що домовився з Реалом про трансфер Каземіро

Не зміг стримати емоцій і голкіпер Реала Андрій Лунін, який тепло попрощався зі своїм вже колишнім одноклубником. "Казе, удачі! Нехай все буде добре! Ми будемо сумувати за тобою, легендо", – написав наш співвітчизник на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, прикріпивши до допису спільне фото.

До слова, у понеділок, 22 серпня, Каземіро проведе прощальну прес-конференцію у Мадриді. Цього ж дня Манчестер Юнайтед, який після двох турів посідає у турнірній таблиці АПЛ останню сходинку, зіграє з Ліверпулем.

Манчестер Юнайтед зазнав розгрому від Брентфорда, пропустивши 4 голи за 35 хвилин першого тайму