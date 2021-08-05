"Що сказав гравцям на першому тренуванні? Я відразу їм сказав, що ми будемо наполегливо працювати, але в той же час ми будемо розважатися.

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У нас один з наймолодших колективів в Європі, у молодого футболіста трохи менше досвіду, ніж у інших – якби він був досвідчений, ми б вже не говорили, що він молодий.

Що б я хотів особливо передати їм? Це те, що не дивлячись на молоду команду, ми можемо відразу почати вигравати, і звичайно кожен футболіст, особливо молодь, повинні зрозуміти, що це дуже складно, тому вони повинні почати старанно працювати і досягти необхідних результатів. Що я завжди просив і продовжую просити – це щоб молоді футболісти стали відразу дорослими. Ми точно сильна команда, футболісти всі сильні, але цього ще недостатньо – потрібно їм донести, що вони сильні і продовжувати багато працювати", – розповів Де Дзербі для програми "Інший погляд" у додатку Shakhtar Club.

Нагадаємо, італійський фахівець прийшов у Шахтар з Сассуоло, замінивши на посаді наставника "гірників" Луїша Каштру.

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