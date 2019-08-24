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"Ми будемо грати в агресивний футбол", – Чижевський про план Карпат на матч із Зорею

11:54 147 Читать на русском
"Ми будемо грати в агресивний футбол", – Чижевський про план Карпат на матч із Зорею
Олександр Чижевський / Фото ФК Карпати

Головний тренер львів'ян поділився очікуваннями від матчу п'ятого туру УПЛ.

 

"Зоря показує агресивний футбол, намагається пресингувати на кожній ділянці поля, мені подобається ця команда.

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Будемо готуватися до них, напевне, у Зорі буде ротація складу, щоб відновитися після матчу Ліги Європи. Ми намагатимемося грати у агресивний футбол, нав'язувати свою гру. Це домашній матч, я вірю, що прийде велика кількість глядачів, щоб нас підтримати. Ми зробимо все для досягнення позитивного результату", – розповів Чижевський у коментарі ФутболNEWS.

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До слова, матч Карпати – Зоря відбудеться 25 серпня о 17:00 за київським часом.

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Карпати Карпати Олександр Чижевський Олександр Чижевський Карпати - Зоря
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