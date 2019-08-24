"Ми будемо грати в агресивний футбол", – Чижевський про план Карпат на матч із Зорею

Головний тренер львів'ян поділився очікуваннями від матчу п'ятого туру УПЛ.

"Зоря показує агресивний футбол, намагається пресингувати на кожній ділянці поля, мені подобається ця команда.

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Будемо готуватися до них, напевне, у Зорі буде ротація складу, щоб відновитися після матчу Ліги Європи. Ми намагатимемося грати у агресивний футбол, нав'язувати свою гру. Це домашній матч, я вірю, що прийде велика кількість глядачів, щоб нас підтримати. Ми зробимо все для досягнення позитивного результату", – розповів Чижевський у коментарі ФутболNEWS.

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До слова, матч Карпати – Зоря відбудеться 25 серпня о 17:00 за київським часом.