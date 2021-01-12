"Ми ж не на відпочинку. Я згадую свої збори й заздрю ​​цим футболістам. Їх возять, перуть, одягають їх. У наш час такого не було. Ми бруд місили, замерзали, нігті злазили. Було б таке раніше, ми б Богу дякували.

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Є ще бажання взяти захисника. У деяких футболістів контракти закінчуються. Треба на їхнє місце когось брати", – розповів Максимов у коментарі Футбол NEWS.

До слова, Ворскла 11 січня прилетіла до Туреччини, де проведе тренувальний збір. Очікується, що полтавці зіграють 4 товариських матчі проти команд із Сербії, Чорногорії та Боснії.

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