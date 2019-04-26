"Ми боролися за кожен м'яч, як хижаки", – Фернандінью пояснив, завдяки чому Манчестер Сіті лідирує в АПЛ

Півзахисник Манчестер Сіті Фернандінью заявив, що гравці клубу зроблять усе для того, щоб завоювати чемпіонський титул в АПЛ.

"Пам'ятаєте, як ми вийшли на гру проти Тоттенхема в АПЛ? Ми ринулися в бій з першої ж хвилини і запекло боролися за кожен м'яч, як хижаки.

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У цій команді панує дух чемпіонів. Лише в січні Ліверпуль міг збільшити відрив до 10 очок, але ми самі не дали йому цього зробити. Ми скоротили відрив і тепер обігнали його. Сподіваюся, що ми зможемо завершити розпочате і знову стати чемпіонами", – цитує Фернандінью AS.

Наразі команда Хосепа Гвардіоли випереджає Ліверпуль в турнірній таблиці АПЛ на одне очко за три тури до кінця чемпіонату. Свій наступний матч АПЛ Манчестер Сіті 28 квітня проведе проти Бернлі.

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