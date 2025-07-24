"Щороку ми повинні дивитися, як все розвивається, але я бачу правильний баланс з точки зору зрілості, досвіду, молодості, жаги до перемог – всі ці складові у нас є.

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У лізі є ще від шести до восьми клубів, які володіють усіма необхідними якостями для чемпіонства, проте титул виграє тільки один. Тому ми повинні дуже зосередитися на тому, що можемо контролювати і що можемо зробити, щоб досягти того, чого хочемо в кінці сезону.

Чи є у нас все необхідне для перемоги? Я вважаю, що так. Ми стаємо все більш конкурентоспроможними, ліга стає сильнішою. Рівень команди зростає. Ми це знаємо, тому і наші вимоги теж повинні зростати.

Але ми також були дуже активні на трансферному ринку. Ми повинні покращувати гравців, які вже є в команді – це головне завдання після цього. А потім – закласти правильні основи і принципи під час передсезонної підготовки, щоб команда була в кращій формі і готовності до старту сезону.

Ми знаємо, що дуже близькі до успіху в двох великих турнірах і просто хочемо зробити наступний крок. Буде багато дрібниць і моментів, які повинні скластися на нашу користь. Ми повинні докласти зусиль, щоб це сталося", – цитує Артету ESPN.

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