Півзахисник Марселя та збірної України Руслан Маліновський поділився емоціями від матчу з "монегасками" у матчі 20-го туру чемпіонату Франції (1:1).

"Не той результат, якого прагнули, але ми билися до кінця.

Перерваний політ Маліновського і Ко у відеоогляді матчу Марсель – Монако – 1:1

Дякую Велодрому та нашим фанатам за неймовірну підтримку. Вперед, Марсель", – написав Маліновський на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Руслан вийшов в основі і провів на полі 86 хвилин. Українець мав непоганий шанс забити на початку зустрічі, але з його пострілом з другої спроби впорався кіпер Монако.

До слова, статистичний портал WhoScored високо оцінив дії українця на полі – Руслан отримав за свою гру 7,1 бала, що стало четвертою оцінкою в команді.

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