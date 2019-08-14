"Ми бачили, як у гравців Динамо згасає віра у позитивний результат", – Ванакен назвав ключові моменти матчу ЛЧ

Один з лідерів Брюгге підсумував прохід своєї команди в наступний етап кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Вийшов виснажливий матч, але з хорошим результатом. Було дуже жарко, а ми погано почали зустріч. Вже на самому старті ми пропустили гол, хоча і хотіли цього уникнути.

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З іншого боку, ми знали, що перебуваємо в гарній формі і також зможемо забити. За сім хвилин до перерви ми це зробили. Це був ідеальний момент, тому що ми бачили, як у киян згасала віра у позитивний підсумок.

Наше завдання полягало в тому, щоб не пропустити в перші п'ятнадцять хвилин другого тайму, але Динамо знову швидко вийшло вперед. Ми добре відреагували, взявши під контроль хід гри і самі створили моменти. Це було ключем до досягнення хорошого результату", – наводить слова Ванакена офіційний сайт Брюгге.

Нагадаємо, саме 26-річний хавбек став автором єдиного гола у першій зустрічі проти Динамо.

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