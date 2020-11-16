Ми дуже високої думки про Україну. Вони мають сильну атаку, якісних гравців, які виступають у топ-лігах. Ми бачили гру проти Німеччини. Все було не так однозначно, як виглядав рахунок. Україна – це команда, з якою ми можемо випробувати себе", – наводить слова Зоммера BZ.

Нагадаємо, поєдинок Швейцарія – Україна відбудеться завтра, 17 листопада. Для збереження місця в елітному дивізіоні Ліги націй "наті" влаштує лише перемога з рахунком 1:0, 2:1 або більшою різницею.

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