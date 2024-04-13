Півзахисник Аль-Шабаба Іван Ракітіч пригадав найбільші невдачі, які пережив у складі Барселони, за яку він відіграв шість років.

"Якби ми могли повернутися в минуле зараз, я впевнений, що всі гравці були б більш зосереджені у великі вечори. Ми б виграли ще дві чи три Ліги чемпіонів.

Хаві готовий залишитися в Барселоні, якщо клуб виконає дві умови – відомі прізвища, які скасують відставку

Я часто згадую про гру з Ромою, для мене вона була найгіршою. Ми віддали її, нічого не зробивши. Якщо ти не надто мотивований, таке трапляється. Це була наша провина", – цитує Ракітича Marca.

Нагадаємо, Барселона на своєму полі обіграла Рому в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів сезону-2017/2018 з рахунком 4:1, але поступилася в столиці Італії 0:3. Оскільки тоді ще діяло правило виїзного гола, каталонці вилетіли з турніру.