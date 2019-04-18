"Ми – український Аякс". Герой Інгульця – про сенсаційний вихід у фінал Кубка України і побоїще фанатів Зорі

Бліц-інтерв'ю "Футбол 24" із Євгеном Запорожцем, хавбеком Інгульця, який відкрив рахунок у матчі 1/2 фіналу Кубка України проти Зорі (2:1).

– Євгене, Інгулець – у фіналі. Це настільки ж неймовірно, як нещодавнє чемпіонство англійського Лестера...

– Ви знаєте, перед грою всі жартували, що ми – український Лестер, тільки у Кубку. Але порівняння з Аяксом мені подобається більше. Зараз ця команда робить неймовірний галас у Європі. Прямо-таки як ми в Україні (Усміхається).

Інгулець – Зоря – 2:1 – відео голів та огляд матчу

– Завдяки чому вдалося перемогти Зорю?

– Насамперед, ми вірили в те, що можемо дійти до фіналу. Тренери, футболісти – ми всі вірили в успіх. Як казав Сергій Дмитрович Лавриненко, "перед грою шанси – 50 на 50, а на полі вже буде видно". Звичайно, це ще й самовіддача. Билися "за себе і за того хлопця", щоб після фінального свистка могли подивитися один одному в очі і зрозуміти: зробили все можливе. Ну і без долі фарту не обійшлося.

– У фіналі вас чекатиме Шахтар...

– Шахтар – одна з найсильніших команд чемпіонату України. Там підібрані чудові футболісти. Але ж це – фінал! Тут може трапитися все, що завгодно. Намагатимемося зробити так, щоб наша казка була із щасливим кінцем (Усміхається).

– Тобто, ви мрієте лише про перемогу?

– Мрія здійсниться, коли підіймемо Кубок над головою! Звичайно, що завжди хочеться більшого. Тим паче, є шанс зіграти в Лізі Європи.

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Думаю, що тепер у нас буде великий емоційний підйом. Подивимося, як це вплине на команду у чемпіонаті. Але переконаний, що позитивні емоції підуть нам на користь. Спробуємо виправити наше становище у турнірній таблиці (Інгулець посідає 7-ме місце, – Футбол 24).

– Вчорашню сенсацію дещо затьмарив інцидент між правоохоронцями та фанатами Зорі. Що там відбулося насправді і чи не перевищила поліція свої повноваження?

– Чесно кажучи, був повністю сконцентрований на грі, тож особливо не бачив всієї тієї колотнечі. Згодом почув від товаришів, що хтось із уболівальників хотів вибігти на поле, його зупинили. Інші фанати заступилися за порушника – почалася бійка.

Я – проти всього цього насильства. Вважаю, є правила, які не можна порушувати. Думаю, все могло відбутися спокійно і без рукоприкладства, але, мабуть, комусь було цікаво перевірити свої сили.

Костянтин Кваша, спеціально для Футбол 24

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