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"Ми – Росія, нам нема чого дивитись у бік України", – віце-президент Кримської Прем'єр-ліги зробив скандальну заяву

13:12 257 Читать на русском
"Ми – Росія, нам нема чого дивитись у бік України", – віце-президент Кримської Прем'єр-ліги зробив скандальну заяву
Олександр Красильников / фото із соцмереж

Віце-президент Кримської Прем'єр-ліги Олександр Красильников прокоментував ситуацію із футболом на окупованому півострові та статусі турніру в УЄФА.

"Крим – спеціальна футбольна зона, окрема від усіх. Фактично ж УЄФА нас ігнорував, ні на які листи і дзвінки не відповідав.

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Щоравда, стався прорив. Вже оголошено про заплановану тристоронню зустріч за участю представників Криму, Росії та УЄФА. Чекаємо її. Поки ж продовжуємо висіти в повітрі. Права кримських футболістів порушуються. Люди не можуть повноцінно займатися своєю улюбленою справою.

Ми – Росія. І нам немає сенсу дивитися в бік України. З футбольної точки зору – звичайно, цікавіше виступати в серйозному змаганні з такими командами, як Шахтар, Динамо, Дніпро і так далі, боротися за путівки в єврокубки, ніж варитися у власному соку, як це відбувається зараз. Але після 2014 року ми виходимо з того, що рано чи пізно повинні стати частиною російських змагань", – сказав Красильников Советскому Спорту.

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УЄФА Олександр Красильников
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