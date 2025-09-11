Кіпрський Пафос став однією з головних несподіванок нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів. Творець цього дива – іспанський тренер Хуан Карлос Карседо. "Футбол 24" розповідає про те, як багаторічний асистент Унаї Емері підкорив цю вершину.

На початку 2000-х Леганес стрімко йшов на дно. Команда з передмістя Мадрида стабільно погано виступала у Сегунді, проте уникала вильоту. У сезоні 2002/03 Леганес взагалі врятувало лише диво. "Огіркові" за спортивним принципом мали вилетіти до третього дивізіону, однак фінансові проблеми Компостели залишили Леганес ще на рік у Сегунді.

Грецький Ніндзя з рекордом червоних карток: гаряче серце Янніса Каліцакіса

Згаданий період в історії аутсайдера так би й залишився непримітним, якби не один цікавий факт. У тому сезоні в центрі поля у складі Леганеса кілька разів одночасно з’явилися два вікові футболісти, які вже збиралися завершувати ігрову кар’єру та марили тренерством. Саме так зародився союз Унаї Емері та Хуана Карлоса Карседо, який переріс у дружбу та плідну роботу з великою кількістю трофеїв.

Ліга чемпіонів – спортивна подія, яку неможливо пропустити! Тож вмикай свої гаджети на гучність та спостерігай за найзапеклішими футбольними баталіями разом із HLIBNY DAR.



HLIBNY DAR. Витримана мʼякість. Тобі справжньому!

Дует Емері-Карседо возз’єднався через кілька років у Альмерії, але вже не на полі, а на тренерській лаві. Далі були Валенсія, Севілья, ПСЖ та Арсенал, перемоги в Лізі Європи і здобуття усіх можливих трофеїв у Франції. За спиною прогресивного та зіркового тренера Емері стояв Карседо, котрий залишався у тіні свого товариша.

Біограф Емері, публіцист Ромен Моліна, відзначав важливий фактор взаємодоповнюваності тренерів: "Вони близькі з гравцями, але зовсім не схожі. Унаї дуже вулканічний, емоційний, тоді як Карседо – типовий баск. Його сила в тому, що він має характер та великий інтелект, він може протистояти Унаї. Якщо той не погоджується, він поставить його у скрутне становище, щоб Унаї сперечався, аби визначити найкращу точку зору".

Влітку 2020-го Карседо очолив Ібіцу, яка виступала у третьому дивізіоні. Після 14 років спільної роботи Хуан Карлос вирішив піти у самостійне плавання – тандем нарешті розлетівся.

Я дуже пишаюся всім, чого я від нього навчився, і всім, чого ми досягли разом, але ми обидва вважаємо, що нам потрібні зміни, і настав час прокласти власний шлях, – заявив тоді Хуан Карлос.

Cuando se cree firmemente y se trabaja sin descanso... los SUEÑOS se hacen REALIDAD.

La @ibizaud entra en el fútbol profesional gracias al esfuerzo y la ilusión de este CLUB, este EQUIPO y esta increíble AFICIÓN.

A todos, GRACIAS.

Orgulloso de formar parte de esta FAMILIA. pic.twitter.com/R1MexI7D9X — Juan Carlos Carcedo (@Carcedo14) May 23, 2021

У дебютному сезоні в ролі головного тренера Карседо вивів Ібіцу в Сегунду – вперше в історії клубу. Та новий чемпіонат острівна команда розпочала невдало і Карседо звільнили. Наступний досвід Хуана Карлоса також не був особливо вдалим – у Сарагосі він протримався лише п’ять місяців. Однак у третій своїй команді Карседо довів, що кліше "вічний асистент" несправедливо застосовувати до нього.

Разом із кіпрським Пафосом іспанець виграв Кубок та чемпіонат – прем’єрні трофеї в історії клубу. У попередньому сезоні команда Карседо пробилася до 1/8 фіналу Ліги конференцій, а цьогоріч оформила неймовірний вихід у груповий етап Ліги чемпіонів, подолавши три етапи кваліфікації. Ми добре запам’ятали, що на одному з них Пафос не помітив київське Динамо.

Maccabi Tel Aviv 0-1 Pafos FC

Pafos FC win 2-1 on aggregate and progress to play Dynamo Kiev- Brilliant support from the small contingent of Pafos fans who travelled to Serbia.Well done to everyone in Backa Topola especially our Awesome Coach @Carcedo14 #PafosFC pic.twitter.com/Yto6SWpPJV — Pafos International Supporters Group (@PafosFCsupport) July 30, 2025

Чи не найскладніше завдання іспанця у Пафосі – управляти інтернаціональним колективом. "Торік я мав у команді представників 17 національностей. Різні мови, різні релігії, різні способи мислення... Як тренерському штабу, це дозволило нам удосконалюватися, а гравці повірили в наш спосіб роботи. Ось чому ми досягаємо такого успіху", – каже Карседо.

Футболісти, які працювали з Карседо, відзначають його вміння знайти підхід до кожного. Виважений та розсудливий тренер давав собі раду з Неймаром, Мбаппе, Дані Алвесом, Ді Марією та іншими зірками. Після такого досвіду проблем із комунікацією у Карседо не має виникати ніде.

Gracias Jose por los momentos que nos hiciste vivir y por tu alegria cada día. No te olvidaremos. pic.twitter.com/tDmGVOXZx6 — Juan Carlos Carcedo (@Carcedo14) June 1, 2020

Хуан Карлос переконаний, що нічого не трапляється випадково. У своїй футбольній методології Карседо дотримується правила – ігри часто виграються та програються через дрібниці. Саме тому тренер аналізує кожну ситуацію, кожен ігровий епізод, а потім відпрацьовує це на тренуваннях з командою.

Одразу після проходу Црвени Звезди в раунді плей-офф Ліги чемпіонів Карседо поспілкувався із журналістами та розповів цікаву деталь про зв'язок з Унаї Емері: "Так, ми піклуємося один про одного. Він робить щось неймовірне в Бірмінгемі. Чи не перше повідомлення, яке я отримав після матчу, було від нього, і я знаю, що він радий нашій дружбі та роботі, яку ми проводили разом протягом стількох років".

Without doubt,the maestro conducting the most well-tuned band in Cypriot football,steering Pafos into a new golden era. The team on the verge of success,only 1 step left,securing the club’s 1st league title and etching his name alongside the greats in Cypriot football history pic.twitter.com/PLw2IlGMHr — Pafos International Supporters Group (@PafosFCsupport) April 3, 2025

Схоже, початок нового сезону остаточно сформував у Карседо відчуття самостійності. А ще він довів, що у свої 52 має хороше майбутнє:

Гадаю, я став кращим тренером. У мене все та ж пристрасть, але, можливо, я тепер більш свідомий, з кращим ухваленням рішень. Я створив хороший тренерський штаб, я можу покластися на гравців.

Проте одна справа вийти на певний рівень, а інша – втриматися там. Для Карседо новий досвід у Лізі чемпіонів та спроба захисту титулу в чемпіонаті Кіпру будуть непростими завданнями. Хоча тренер Пафоса усе сам розуміє: "Ми – Попелюшка Ліги чемпіонів, і цілком природно, що будемо страждати та програвати, але ми будемо боротися, змагатися та насолоджуватися цією подорожжю. І це головне".

"Мої батьки сиділи на хлібі і воді, щоб ми не почувались жебраками": Зідан про завершення кар’єри та інтерес до політики