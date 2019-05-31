"Ми – не Ювентус", – ультрас Інтера зустріли Конте жорсткою заявою

Ультрас "нерадзурі" з угрупування Curva Nord виступили із заявою до новоспеченого тренера Інтера Антоніо Конте.

"Ми – не Ювентус! Перемога – не єдине, що має для нас значення. Ми твердо і рішуче заявляємо, що Curva Nord, безумовно, не може забути ваше чорно-біле минуле.

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Ви були пов'язані з клубом, який, з точки зору стилю і цінностей, далекий від нас на тисячі років. Але нас турбує моральний аспект. Бути в Інтері – це перемагати свого противника, приймати поразки і не шукати виправдань.

Удачі, містер Конте! Сподіваємося, ви швидко покажете нам, що гідні Інтера", – вказано у заяві на сторінці фанатів Інтера в фейсбуці.

Нагадаємо, Конте захищав кольори Ювентуса в статусі гравця у 1991-2004 роках, а згодом очолив клуб (2011-2014 роки). Напередодні Інтер оголосив про призначення 49-річного фахівця наставником клубу.

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