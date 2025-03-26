Барселоні належить зіграти перенесений матч з Осасуною, і команда не зможе розраховувати на повноцінний склад. "Реал відмовляється грати матч з інтервалом менше 72 годин? Що ж, ми – Барселона, а не Реал. І я дуже цим пишаюся. Гравці були зі своїми національними збірними, але нам доведеться зіграти цей матч проти Осасуни.

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Я також можу поговорити про матч із Леганесом, який о 22:00. Щоразу, коли ми граємо на виїзді в цей час, ми приїжджаємо на світанку, гравці не можуть відновитися. Мене це не влаштовує, особливо якщо подивитися, як із цим справляються в інших лігах.

Йдеться не про Барсу і Реал, а про захист команд у Ла Лізі. Я не можу цього змінити, це всього лише моя думка, ми повинні гарантувати відпочинок гравцям", – цитує Фліка Mundo Deportivo.

Матч Барселона – Осасуна мав відбутися 8 березня, але був перенесений на 27 березня через смерть лікаря каталонського клубу Карлеса Міньярро Гарсії. Вже 30 березня обидві команди проведуть матчі 29-го туру Ла Ліги.

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