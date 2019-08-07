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"Ми – не фарм-клуб Шахтаря", – Бабич прокоментував тісні зв'язки Маріуполя з "гірниками" на трансферному ринку

10:36 465 Читать на русском
"Ми – не фарм-клуб Шахтаря", – Бабич прокоментував тісні зв'язки Маріуполя з "гірниками" на трансферному ринку
Олександр Бабич / Маріуполь

Головний тренер приазовців поділився думкою щодо трансферної політики клубу.

"У нас велика кількість орендованих, в цьому є як свої плюси, так і мінуси. Ця молодь допомагає нам, а ми допомагаємо їм. Ми знаємо, що в Шахтарі і Динамо зібрані найталановитіші молоді футболісти.

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Ми не фарм-клуб, але бачимо, що практика, яка у нас, приносить результат. Ці хлопці допомагають досягати поставлених цілей. У цьому є свої мінуси. Ми розуміємо, що оренда укладається на рік, і після цього вони можуть покинути клуб, як це було, наприклад, з Піхальонком, Сіканом, Ігнатенком і Зубковим.

Керівництво зараз над цим працює – Чоботенка ми підписали, тепер він не в оренді, а повноцінно наш гравець", – розповів Бабич в інтерв'ю Football.ua.

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