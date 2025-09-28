"Ми – найкраща команда у світі": Забарний прокоментував свій дебютний гол за ПСЖ
Захисник ПСЖ Ілля Забарний висловився після гри з Осером (2:0) у шостому турі Ліги 1, в якій забив гол.
"Важливо рухатися вперед. Я дуже щасливий, що забив свій перший гол на Парк де Пренс. Ми повинні й надалі триматися наших цілей, сьогодні ми це показали.
Дебютний гол Забарного у відеоогляді матчу ПСЖ – Осер – 2:0
"Золотий м'яч" Дембеле? Для Усмана це неймовірно, і він заслуговує на це на 100%. Це дуже приємні відчуття для нас. Травми трапляються. У нас дуже сильна команда, кожен може допомогти. Я вважаю, що ми – найкраща команда у світі.
Мій гол? Це був зі стандарту. Кожного разу, коли ми маємо стандартне положення, це шанс допомогти команді та забити – і саме це я зробив. Насправді все було досить просто: був пас від Віті (Вітінья, прим.), я побачив м'яч і зрозумів, що маю забивати.
Я думаю, що добре повертатися до гри, гідної лідера. Ми сьогодні показали відмінний футбол. Є ще речі, які треба покращити, але важливо, що ми зберегли свої ворота сухими, і тепер рухаємося далі", – цитує Забарного RMC Sport.
Нагадаємо, що Ілля Забарний забив свій дебютний гол у матчі проти Осера. ПСЖ наразі очолює турнірну таблицю з 15 балами.
