"Важливо рухатися вперед. Я дуже щасливий, що забив свій перший гол на Парк де Пренс. Ми повинні й надалі триматися наших цілей, сьогодні ми це показали.

Дебютний гол Забарного у відеоогляді матчу ПСЖ – Осер – 2:0

"Золотий м'яч" Дембеле? Для Усмана це неймовірно, і він заслуговує на це на 100%. Це дуже приємні відчуття для нас. Травми трапляються. У нас дуже сильна команда, кожен може допомогти. Я вважаю, що ми – найкраща команда у світі.

Мій гол? Це був зі стандарту. Кожного разу, коли ми маємо стандартне положення, це шанс допомогти команді та забити – і саме це я зробив. Насправді все було досить просто: був пас від Віті (Вітінья, прим.), я побачив м'яч і зрозумів, що маю забивати.

Я думаю, що добре повертатися до гри, гідної лідера. Ми сьогодні показали відмінний футбол. Є ще речі, які треба покращити, але важливо, що ми зберегли свої ворота сухими, і тепер рухаємося далі", – цитує Забарного RMC Sport.

Нагадаємо, що Ілля Забарний забив свій дебютний гол у матчі проти Осера. ПСЖ наразі очолює турнірну таблицю з 15 балами.

ПСЖ розбив Осер – Забарний забив гол-шедевр і перепросив, українець залякує Барселону, нові втрати, 2 дебютанти перед ЛЧ