"Якоїсь однієї причини успіху немає. Це підсумки роботи, яку ми проводили день у день. Вважаю, що й минулого сезону ми добре попрацювали, але цього виявилося замало. Цього сезону кожне тренування проходило на високому рівні, гравці проявили себе чудово.

Піжонський пенальті Вітіньї у відеоогляді матчу ПСЖ – Арсенал – 2:1

Думаю, що з погляду напруження та інтенсивності матч не розчарував. Арсенал приїхав перемагати; у першому таймі саме він взяв гру під контроль. У нас виникли проблеми від того, що Арсенал добре діяв і з м'ячем, і без м'яча.

У свій перший день у ПСЖ я сказав, що моя мета – вершити історію клубу. Сьогоднішній вечір – великий вечір. Це можливість віддячити нашим вболівальникам за всю ту підтримку, яку вони нам надавали. У цьому вся краса футболу – робити своїх шанувальників щасливими.

Усі хочуть виграти Лігу чемпіонів. Ми також прагнемо бути здатними це зробити. Хочемо перемагати в турнірі щороку – це наша мета.

Арсенал провів чудову гру, а нам було непросто. За два матчі ми забили більше голів, ніж Арсенал, а це найважливіше у футболі. У цій грі нам було важко, але ми заслужили на вихід у фінал.

Інтер? Це буде їхній другий фінал за три роки. Вони готові до матчу. Це команда, яка домінує на полі. Учора був поєдинок, у якому ситуація змінювалася в обидві сторони. Було очевидно, що Інтер має більше досвіду – і не лише через вік. Ми маємо підійти до фіналу з правильним настроєм", – цитує Луїса Енріке офіційний сайт УЄФА.

Також інсайдер Фабріціо Романо процитував ще один цікавий епізод з інтерв’ю головного тренера ПСЖ: "Перемоги над всіма 4 командами АПЛ? Ну... Ліга фермерів, знаєте? Ми – ліга фермерів".

ПСЖ здобув перемогу і в першому матчі проти Арсенала з рахунком 1:0. На шляху до фіналу парижани здолали Астон Віллу в 1/4 фіналу (3:1, 2:3) та вибили Ліверпуль в 1/8 – після обміну мінімальними перемогами команди з’ясували стосунки у серії пенальті, де ПСЖ був сильнішим (4:1). На груповому етапі Ліги чемпіонів підопічні Луїса Енріке також змусили говорити про себе, перемігши Манчестер Сіті з рахунком 4:2. У вирішальному матчі турніру французький гранд зіграє з міланським Інтером.

ПСЖ вийшов до фіналу Ліги чемпіонів, перегравши Арсенал у драматичному матчі-відповіді