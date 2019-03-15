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"Ми – частина Росії", – віце-президент "Кримського футбольного союзу"

10:21 288 Читать на русском
"Ми – частина Росії", – віце-президент "Кримського футбольного союзу"
Сергій Бородкін (по центру) / Кримський футбольний союз

Віце-президент "Кримського футбольного союзу" Сергій Бородкін висловив свою політичну позицію.

"Ми не вважаємо себе невизнаною державою. І в турнірах таких команд, куди нас кликали, не беремо участі. Ми – частина Росії. Тому граємо товариські матчі з клубами. Хоча і це не без наслідків. Ось минулої зими до нас на зимовий турнір приїхали Сокіл і Анжи-2. І українська сторона поскаржилася в ФІФА.

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Тут розуміють, що в 2018 році через чемпіонат світу всім було не до кримського футболу. Але тепер треба вирішувати проблеми. Як навчати тренерів і присвоювати їм тренерські категорії, як готувати футбольних суддів", – цитує Бородкіна rg.ru.

Теги
Кримський футбольний союз Крим Сергій Бородкін
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