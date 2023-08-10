"Знаємо, що матчі з Динамо матимуть високий ступінь складності, оскільки в киян – досвідчена команда з якісними футболістами, які мають значні здобутки у своїй країні та, звісно, в європейських турнірах. Сприймаємо ці матчі як великий виклик. Але ми – Аріс, нікого й нічого не боїмося.

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Ми граємо вдома, стадіон буде заповнений, знаємо, який імпульс і яку силу дають нам наші фани. Але ми повинні дотримуватися своїх інструкцій та мати ясний розум на полі. На цьому рівні серйозні помилки не прощають. Треба уникнути тих помилок, які ми зробили проти Арарата.

Ми з нетерпінням чекаємо цих матчів, щоб показати, що Аріс готовий. Сподіваюся, переможемо в першому матчі. У Динамо є якість, здібності та багато гравців національних збірних. Ми знаємо, що 20 000 вболівальників прийдуть нас підтримати", – наводить слова Терзіса Protothema.

Нагадаємо, поєдинок Аріс – Динамо відбудеться вже сьогодні, 10 серпня, початок о 21:15. Матч-відповідь пройде за тиждень, 17 серпня.

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