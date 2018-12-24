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Мхітарян зламав ногу та пропустить тривалий термін

22:33 0 Читать на русском
Мхітарян зламав ногу та пропустить тривалий термін
Генріх Мхітарян / Фото: соцмережі

Хавбек Арсенала Генріх Мхітарян зазнав важкої травми.

Вірменський гравець отримав пошкодження правої ноги. У Мхітаряна зламана плеснова кістка, повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

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Очікується, що колишній гравець Шахтаря зможе повернутись до повноцінних тренувань з командою не раніше ніж через 6 тижнів.

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Нагадаємо, Мхітарян виступав за донецький Шахтар впродовж 2010-2013 років. Цього сезону на рахунку 29-річного хавбека 20 матчів за Арсенал в усіх турнірах, у яких він забив 4 голи та віддав 3 гольові передачі.

Теги
Англія Генріх Мхітарян Генріх Мхітарян Арсенал Арсенал
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