Про прощання зі збірною Вірменії Генріх написав в Instagram.

"Дорогі друзі. Пам'ятаю, коли я вперше одягнув футболку національної збірної. Це було в товариському матчі проти Панами, і мій перший гол за збірну, у відбірковому матчі чемпіонату світу проти Естонії. Для мене була честь грати за свою націю протягом останніх 15-ти років, а, тим більше, честь бути капітаном протягом останніх 6-ти років.

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Після 95-ти матчів за збірну, наполегливої ​​роботи, пристрасті та безпрецедентних злетів і падінь, я вирішив завершити свою міжнародну кар'єру у збірній Вірменії. Прийшов до такого рішення після моєї останньої гри проти Німеччини в листопаді. Вважаю, що настав правильний час. Я дав усе, що міг дати своїй збірній. Тому в найближчі роки я буду повністю зосереджений на клубній кар'єрі.

Завжди буду вдячний кожній людині, яка мене підтримувала, яка мене тренувала, з ким я грав і яка сприяла моєму розвитку як футболіста і як особистості. Успіхів моїй збірній! Назавжди ваш, Генріх", – написав півзахисник.

У футболці національної збірної Вірменії 33-річний хавбек дебютував у 2007 році. Відтоді Генріх зіграв за Вірменію 95 матчів, забив 32 голи та віддав 25 асистів. На клубному рівні Мхітарян виступав за Пюнік, Металург Донецьк, Шахтар, Борусію Дортмунд, Арсенал, Манчестер Юнайтед і Рому.

До слова, збірна Вірменії стане суперником України в Лізі націй. Відповідно, головна зірка Вірменії проти "синьо-жовтих" вже не зіграє.

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