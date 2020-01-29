Мхітарян став гравцем року у Вірменії – це вже 9-та нагорода екс-хавбека Шахтаря

Хавбек Роми Генріх Мхітарян став вже національним героєм у себе на батьківщині.

Генріх Мхітарян здобув вже свою 9-ту нагороду найкращого гравця Вірменії, повідомляє офіційний сайт місцевої федерації.

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У голосуванні колишній гравець донецького Шахтаря випередив форварда Хаффенхайма Саркіса Адамяна та нападника Кайсара Тіграна Барсегяна.

Нагадаємо, 31-річний Генріх наразі захищає кольори Роми на правах оренди, а його контракт належить Арсеналу. В поточному сезоні Серії А Мхітарян провів 9 матчів, в яких відзначився трьома голами та асистом.

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