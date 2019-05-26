"Мхітарян сам винен у тому, що пропустить фінал", – міністр молоді та спорту Азербайджану

Господарі фінального матчу Ліги Європи не збираються виправдовуватись перед Генріхом Мхітаряном, який не зможе допомогти Арсеналу.

Міністр молоді та спорту Азербайджану Азад Рагімов публічно розкритикував хавбека "канонірів".

"Чи міг Азербайджан дати більші гарантії безпеки Мхітаряна? Що ви маєте на увазі, коли говорите "більші"? Більші гарантії? Більше 100%? Ми надали йому ті гарантії безпеки, які збігаються з нашими уявленнями про те, якими вони повинні бути. Що ще ми повинні були зробити? Може, нам варто було послати за ним приватний літак і привезти в Баку в оточенні двох F-16? Не знаю, що ще ми могли зробити.

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УЄФА і Арсенал отримали від нас всі можливі і неможливі документи з гарантіями. Я сам підписував лист з державними гарантіями безпеки для Мхітаряна. Такі ж листи були відправлені з боку нашої футбольної асоціації і всіх структур, що відповідають за безпеку.

Ні, я не зв'язувався з ним, у мене немає його номера. Але наш посол у Великобританії виступив з ініціативою поговорити з гравцем, але Мхітарян на це не погодився", – наводить слова Рагімова Azerisport.

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Нагадаємо, Мхітарян не зможе зіграти у фінальному матчі проти Челсі через політичні конфлікти між Вірменією та Азербайджаном.