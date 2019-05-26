toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ДИНАМО - ЛЬВІВ ШАХТАР - МАРІУПОЛЬ БАРСЕЛОНА - ВАЛЕНСІЯ

"Мхітарян сам винен у тому, що пропустить фінал", – міністр молоді та спорту Азербайджану

13:29 953 Читать на русском
"Мхітарян сам винен у тому, що пропустить фінал", – міністр молоді та спорту Азербайджану
Генріх Мхітарян / Reuters

Господарі фінального матчу Ліги Європи не збираються виправдовуватись перед Генріхом Мхітаряном, який не зможе допомогти Арсеналу.

Міністр молоді та спорту Азербайджану Азад Рагімов публічно розкритикував хавбека "канонірів".

"Чи міг Азербайджан дати більші гарантії безпеки Мхітаряна? Що ви маєте на увазі, коли говорите "більші"? Більші гарантії? Більше 100%? Ми надали йому ті гарантії безпеки, які збігаються з нашими уявленнями про те, якими вони повинні бути. Що ще ми повинні були зробити? Може, нам варто було послати за ним приватний літак і привезти в Баку в оточенні двох F-16? Не знаю, що ще ми могли зробити.

Чеферін не став на захист Мхітаряна щодо відмови гравця їхати на фінал Ліги Європи в Баку

УЄФА і Арсенал отримали від нас всі можливі і неможливі документи з гарантіями. Я сам підписував лист з державними гарантіями безпеки для Мхітаряна. Такі ж листи були відправлені з боку нашої футбольної асоціації і всіх структур, що відповідають за безпеку.

Ні, я не зв'язувався з ним, у мене немає його номера. Але наш посол у Великобританії виступив з ініціативою поговорити з гравцем, але Мхітарян на це не погодився", – наводить слова Рагімова Azerisport.

Гравці Арсенала підтримали Мхітаряна, який не зіграє у фіналі Ліги Європи через політичні причини

Нагадаємо, Мхітарян не зможе зіграти у фінальному матчі проти Челсі через політичні конфлікти між Вірменією та Азербайджаном.

blog_ava
Відставка президента, Мессі як головна проблема та Клопп у ролі рятівника: як Іспанія реагує на фіаско Барселони у Кубку
15:22
1929
Теги
Арсенал Арсенал Ліга Європи Генріх Мхітарян Генріх Мхітарян
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
хв
Динамо
17:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук