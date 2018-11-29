Мхітарян розповів про бажання знову відвідати Донецьк

Хавбек Арсенала Генріх Мхітарян, який грав у складі Шахтаря, поділився емоціями від повернення в Україну.

"Я дуже радий приїхати в Україну, у мене чимало хороших спогадів з часів виступів за Шахтар і Металург Д. Я досі пам'ятаю той день, коли забив два голи за Металург Д.

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Оскільки я виступав за Шахтар, мені, звичайно, хотілося б знову відвідати Донецьк. Я готовий зіграти в Полтаві чи Києві. Ми пройшли довгий шлях, і неважливо, де ми зіграємо. Що стосується Ворскли, то це дуже некомфортно для них, адже вони хотіли зіграти вдома", – передає слова Мхітаряна Daily Star.

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