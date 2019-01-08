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Мхітарян покине Арсенал у разі приходу Деніса Суареса, – ЗМІ

17:23 284 Читать на русском
Мхітарян покине Арсенал у разі приходу Деніса Суареса, – ЗМІ
Генріх Мхітарян / Соцмережі

Хавбек ,лондонського Арсенала Генріх Мхітарян може покинути клуб.

29-річний хавбек вирішив, що покине лондонську команду, якщо Арсенал підпише хавбека Барселони Деніса Суареса, повідомляє Sun. Наразі невідомо, у який клуб може перейти колишній хавбек Шахтаря.

Деніс Суарес може перейти в Арсенал

Зауважимо, що у поточному сезоні Генріх провів за Арсенал 20 матчів в усіх турнірах. Мхітарян 4 рази вражав ворота суперника, а також тричі віддавав результативну передачу.

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Контракт футболіста з Арсеналом розрахований до літа 2021 року. Зараз Мхітарян відновлюється від травми. Вірменин зможе долучитись до тренувань з командою приблизно через місяць.

Теги
Англія Трансфери Арсенала Генріх Мхітарян Генріх Мхітарян Деніс Суарес Деніс Суарес Арсенал Арсенал
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