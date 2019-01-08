Мхітарян покине Арсенал у разі приходу Деніса Суареса, – ЗМІ

Іспанія — 16:33 1089
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Барселона оголосила про підписання контракту з Тодібо
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"Вердер пропонував за мене мільйон". Віктор Пасулько міг стати першим українцем у європейському топ-клубіІнтерв’ю — 15:00 2443
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Моурінью погодився повернутися в Реал – Перес повинен виконати дві умови португальцяІспанія — 14:05 4828
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Динамо проявляє інтерес до аргентинського форварда Мієреса, який виступає в чемпіонаті ХорватіїУкраїна — 11:24 1182
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Барселона та Неймар розробляють план повернення бразильця – скаут клубу провів переговори з оточенням гравцяІспанія — 10:06 1048
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