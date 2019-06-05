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Мхітарян отримав власну поштову марку на батьківщині – такої не мають навіть Мессі з Роналду

15:43 534 Читать на русском
Мхітарян отримав власну поштову марку на батьківщині – такої не мають навіть Мессі з Роналду
Генріх Мхітарян / Reuters

Вірменія по-особливому відзначила одного з найкращих спортсменів у своїй історії.

Гравець лондонського Арсенала Генріх Мхітарян отримав персональну поштову марку.

Презентація, на якій був присутній сам футболіст, відбулася сьогодні в Академії футболу Вірменії. Марка, надрукована в Канаді, буде випущена тиражем в 40 тисяч екземплярів.

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"Ми поцікавилися, чи існують марки із зображеннями відомих футболістів, і виявилося, що немає поштових марок ні з портретом Мессі, ні з зображенням Роналду", – сказав голова Союзу філателістів Вірменії Овік Мусаелян.

"Арсенал любить тебе більше, ніж тобі здається", – фанати "канонірів" заспівали для Мхітаряна перед фіналом Ліги Європи

"Вдячний за те, що удостоєний національної поштової марки", – написав Мхітарян у своєму Instagram.

Нагадаємо, вірменин не зміг зіграти у фіналі цьогорічної Ліги Європи через політичний конфлікт між його країною і Азербайджаном, який приймав матч.

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Світ Генріх Мхітарян Генріх Мхітарян Арсенал Арсенал
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