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Мхітарян незабаром повернеться до тренувань після перелому ноги

13:52 203 Читать на русском
Мхітарян незабаром повернеться до тренувань після перелому ноги
Генріх Мхітарян / Фото: ФК Арсеналв

Хавбек лондонського Арсенала Генріх Мхітарян незабаром розпочне тренування у загальній групі.

Півзахисник Арсенала Генріх Мхітарян близький до повернення до лав "канонірів", повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

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Вірменський хавбек приступить до повноцінних тренувань наступного тижня.

Нагадаємо, Мхітарян отримав перелом плесневої кістки на правій нозі наприкінці грудня.

Також повідомляється, що захисник Роб Холдінг і нападник Денні Велбек продовжують відновлення після операцій.

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Теги
Генріх Мхітарян Генріх Мхітарян Денні Велбек Денні Велбек Арсенал Арсенал Англія Роб Холдінг Роб Холдінг
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