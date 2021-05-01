Вірменин досі не продовжив контракт із Ромою, в якому є опція продовження, яка активізується, якщо гравець проведе не менше 25 матчів за сезон, повідомляє Calciomercato.

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Мхітарян досягнув цієї позначки ще у січні цього року, але гравець разом зі своїм агентом Міно Райолою ще не дав позитивної відповіді. Генріх очікує на чіткий план на майбутнє, оскільки у Ромі можуть відбутись серйозні зміни вже влітку.

Нагадаємо, контракт Мхітаряна з "вовками" завершується влітку цього року. У нинішньому сезоні Генріх провів 40 матчів у поточному сезоні, відзначившись 11 голами та 11 асистами.

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