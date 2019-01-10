Мхітарян може опинитися в Зеніті

Російський клуб зацікавлений у послугах півзахисника "канонірів".

За інформацією вірменського журналіста Грача Хачатряна, Зеніт розглядає можливість придбання хавбека Арсенала Генріха Мхітаряна.

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Раніше повідомлялось, що Генріх може покинути лондонський клуб, якщо Деніс Суарес опиниться на Емірайтс. Чинний контракт Мхітаряна з Арсеналом діє до червня 2021 року.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює футболіста в 30 млн євро. В поточному сезоні вірменин зіграв в чемпіонаті Англії 14 матчів, в яких забив 4 м'ячі.

Зараз Мхітарян відновлюється від травми. Гравець зможе долучитись до тренувань з командою приблизно через місяць.

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