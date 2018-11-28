Мхітарян: Ми були готові грати в Полтаві

Хавбек Арсенала Генріх Мхітарян прокоментував перенесення матчу Ліги Європи проти Ворскли у Київ.

"Де хотів би зіграти? Оскільки я грав в Шахтарі і донецькому Металурзі, то найбільше скучив по Донецьку. Ми були готові грати і в Полтаві, і в Києві.

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Нам все одно. Ми могли подолати шлях до Полтави, а могли до Київа. Але рішення прийнято – ми тут. Шкода тільки Полтаву – впевнений, що місто чекало матч", – цитує Мхітаряна Tribuna.com.

Нагадаємо, що напередодні УЄФА переніс матч Ворскла – Арсенал у Київ через запровадження воєнного стану в Україні. Полтавщина не входить до переліку областей, в яких ввели особливий режим, але в списку є Харківська область, а "каноніри" планували прилетіти саме до Харкова. Ворскла боролась за право зіграти матч у Полтаві, але УЄФА залишив попереднє рішення в силі.

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Матч 5 туру групового етапу Ліги Європи між Ворсклою та Арсеналом відбудеться на НСК Олімпійський 29 листопада, початок гри о 19:55. Наразі невідомо, чи зможуть глядачі відвідати гру команд.