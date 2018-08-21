Мхітарян: Гравці Арсенала хочуть грати інакше, ніж навчав Венгер

Хавбек лондонського Арсенала Генріх Мхітарян вважає, що Арсеналу треба час, аби виконувати усі настанови нового наставника команди Унаї Емері.

"Ми не можемо бити м'яч вперед і чекати, коли Бог дасть можливість забити. Ми мусимо наполегливо працювати і використовувати свої шанси для досягнення позивного результату. Ми незадоволені результатом, але знаємо, яка перед нами мета, що від нас чекає тренер.

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Емері зберігає філософію Венгера, але разом з тим будує на її основі щось нове. Він знає, як створити баланс між захистом і нападом. Зараз в нас новий менеджер, і гравці Арсенала вже не хочуть грати так, як навчав Венгер.

Емері хоче, щоб ми домінували на полі, володіли м'ячем, а не просто робили довгі передачі вперед. Ми повинні прийняти цю філософію та робити все, аби вона дала позитивний результат", – цитує футболіста Sky Sports.