toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
АЯКС - ДИНАМО СЕРГІЙ РЕБРОВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Мхітарян: Гравці Арсенала хочуть грати інакше, ніж навчав Венгер

21:58 414 Читать на русском
Мхітарян: Гравці Арсенала хочуть грати інакше, ніж навчав Венгер
Генріх Мхітарян / Фото: ФК Арсенал

Хавбек лондонського Арсенала Генріх Мхітарян вважає, що Арсеналу треба час, аби виконувати усі настанови нового наставника команди Унаї Емері.

"Ми не можемо бити м'яч вперед і чекати, коли Бог дасть можливість забити. Ми мусимо наполегливо працювати і використовувати свої шанси для досягнення позивного результату. Ми незадоволені результатом, але знаємо, яка перед нами мета, що від нас чекає тренер.

Арсенал розпочав сезон з двох поразок в АПЛ вперше за 26 років

Емері зберігає філософію Венгера, але разом з тим будує на її основі щось нове. Він знає, як створити баланс між захистом і нападом. Зараз в нас новий менеджер, і гравці Арсенала вже не хочуть грати так, як навчав Венгер.

Емері хоче, щоб ми домінували на полі, володіли м'ячем, а не просто робили довгі передачі вперед. Ми повинні прийняти цю філософію та робити все, аби вона дала позитивний результат", – цитує футболіста Sky Sports.

Теги
Генріх Мхітарян Генріх Мхітарян Арсенал Арсенал Англія Арсен Венгер Арсен Венгер Унаї Емері Унаї Емері
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
10
хв
Аякс
22:00
Динамо
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук