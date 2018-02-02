toggle menu
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
УКРАЇНА ДИНАМО ШАХТАР

Мхітарян гратиме у Лізі Європи під 77-м номером

19:15 1028 Читать на русском
Мхітарян гратиме у Лізі Європи під 77-м номером
Генріх Мхітарян / фото ФК Арсенал

Півзахисник Арсенала Генріх Мхітарян в матчах АПЛ та Ліги Європи гратиме під різними ігровими номерами.

Арсенал заявив Генріха Мхітаряна на плей-офф Ліги Європи під 77-м номером попри те, що після свого переходу вірменин вибрав собі "сімку", інформує офіційний сайт "канонірів".

Символічна збірна зимового трансферного вікна 2018 року

Справа в тому, що згідно правил УЄФА, під одним номером в одному турнірі протягом сезону не можуть виступати різні футболісти. Оскільки під 7-м номером у Лізі Європи вже грав Алексіс Санчес, то Мхітарян не може виступати під цим же номером.

Нагадаємо, суперником Арсенала в 1/16 фіналу Ліги Європи стане кривдник Зорі – шведський Естерсунд.

Теги
УЄФА Генріх Мхітарян Генріх Мхітарян Арсенал Арсенал Ліга Європи
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Пропозиції партнерів
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
Загрузка...
2
хв
Марсель
21:45
Метц
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Загрузка...
ЧC 2018
close
Залиште відгук