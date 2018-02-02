Мхітарян гратиме у Лізі Європи під 77-м номером

Півзахисник Арсенала Генріх Мхітарян в матчах АПЛ та Ліги Європи гратиме під різними ігровими номерами.

Арсенал заявив Генріха Мхітаряна на плей-офф Ліги Європи під 77-м номером попри те, що після свого переходу вірменин вибрав собі "сімку", інформує офіційний сайт "канонірів".

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Справа в тому, що згідно правил УЄФА, під одним номером в одному турнірі протягом сезону не можуть виступати різні футболісти. Оскільки під 7-м номером у Лізі Європи вже грав Алексіс Санчес, то Мхітарян не може виступати під цим же номером.

Нагадаємо, суперником Арсенала в 1/16 фіналу Ліги Європи стане кривдник Зорі – шведський Естерсунд.