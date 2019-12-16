Мхітарян голом підняв Рому в зону Ліги чемпіонів – відеоогляд матчу проти СПАЛа – 3:1

Рома обіграла СПАЛ в рамках 16-го туру Серії А. Дивіться відео голів та найяскравіших моментів матчу на Футбол 24.

Гості пішли на перерву лідерами завдяки голу Петаньї з пенальті. Однак у другому таймі команда Паулу Фонсеки зуміла перевернути перебіг зустрічі і здобути перемогу. Один з голів "вовків" забив екс-хавбек Шахтаря Генріх Мхітарян.

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Ця перемога дозволила Ромі набрати 32 очки та піднятися на четверту лігочемпіонівську сходинку. У СПАЛа залишилося 9 пунктів та останнє місце в таблиці.