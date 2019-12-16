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Мхітарян голом підняв Рому в зону Ліги чемпіонів – відеоогляд матчу проти СПАЛа – 3:1

07:30 403 Читать на русском
Мхітарян голом підняв Рому в зону Ліги чемпіонів – відеоогляд матчу проти СПАЛа – 3:1
Рома – СПАЛ – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Рома обіграла СПАЛ в рамках 16-го туру Серії А. Дивіться відео голів та найяскравіших моментів матчу на Футбол 24.

53’ Лоренцо Пеллегріні
65’ Дієго Перотті
83’ Генріх Мхітарян
 
Андреа Петанья 43’
43’ Андреа Петанья
53’ Лоренцо Пеллегріні
65’ Дієго Перотті
83’ Генріх Мхітарян

Гості пішли на перерву лідерами завдяки голу Петаньї з пенальті. Однак у другому таймі команда Паулу Фонсеки зуміла перевернути перебіг зустрічі і здобути перемогу. Один з голів "вовків" забив екс-хавбек Шахтаря Генріх Мхітарян.

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Ця перемога дозволила Ромі набрати 32 очки та піднятися на четверту лігочемпіонівську сходинку. У СПАЛа залишилося 9 пунктів та останнє місце в таблиці.

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Відеоновини Італія Рома Рома СПАЛ СПАЛ Рома - СПАЛ Генріх Мхітарян Генріх Мхітарян
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