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Мхітарян – про перехід в Рому: Зустрівся з Фонсекою і можу сказати, що у команди дуже світле майбутнє

20:59 356 Читать на русском
Мхітарян – про перехід в Рому: Зустрівся з Фонсекою і можу сказати, що у команди дуже світле майбутнє
Генріх Мхітарян / фото: ФК Рома

Новоспечений гравець Роми Генріх Мхітарян поділився очікуваннями від виступів за італійський клуб.

"Я щасливий бути тут. У мене був важкий час, але я приїхав сюди і тепер я починаю новий етап кар'єри. Я знаю, куди я прийшов, знаю, за що бореться команда і які цілі цього клубу. Зроблю все можливе, щоб допомогти.

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Я зустрів своїх напарників по команді сьогодні вперше. У роздягальні дуже хороша атмосфера. Я також вперше зустрівся з тренером Паулу Фонсекою і можу сказати, що у команди дуже світле майбутнє.

Я можу грати на будь-який атакувальній позиції. Неважливо – справа, зліва або під нападниками. Я відчуваю себе більш корисним, коли допомагаю команді", – цитує Мхітаряна прес-служба Роми.

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Генріх Мхітарян Генріх Мхітарян Рома Рома Італія Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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