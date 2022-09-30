Розклад змагань у другій і третій за силою лігах зазнає змін – у Запоріжжі наразі не до футболу.

Матчі обох команд МФК Металург, які мали відбутися цього тижня у Запоріжжі, перенесено на невизначений термін, повідомляє прес-служба клубу.

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"Зі зрозумілих причин ігри переносяться. 1 жовтня оголошено днем жалоби у Запоріжжі та Запорізькій області", – йдеться в заяві клубу.

Нагадаємо, сьогодні, 30 вересня, російські війська випустили 16 ракет по Запоріжжю – під обстріл потрапила гуманітарна колона на околиці міста. Наразі відомо про 25 загиблих, ще 50 отримали поранення.

До слова, МФК Металург після 5-ти турів посідає у турнірній таблиці групи Б Першої ліги четверту сходинку (7 очок), маючи гру у запасі. Друга команда запоріжців з одним пунктом йде останньою у Другій лізі.

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