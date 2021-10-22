Друга ліга, 15-й тур

МФК Металург – Миколаїв – 2:2

Голи: Коваленко, 26, 43 – Кравченко, 21 (пен.), Голубка, 79 (пен.)

Вилучення: Жавко, 30 (Миколаїв, друга жовта)

У середині першого тайму господарі сфолили у власному карному майданчику, а суддя без вагань вказав на позначку. До м'яча підійшов Кравченко та впевнено пробив. Відповідь Металурга була розкішною – Коваленко реалізував штрафний удар метрів з 22-х, влучивши під самісіньку стійку. Ще до перерви Миколаїв залишився у меншості, адже Жавко отримав другу жовту.

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Запоріжці майже миттєво скористались більшістю. Це Коваленко зустрівся з м'ячем, розвернувся перед оборонцем та результативно пробив у дальній кут – дубль. Здавалось, що Металург не відпустить перемогу, але Голубка реалізував друге пенальті та зрівняв ситуацію на табло. Миколаїв набрав 29 очок і тимчасово піднявся на третю сходинку, у запоріжців – на 8 залікових балів більше та впевнене лідерство.

Зауважимо, що цією нічиєю Металург перервав свою переможну серію, яка налічувала аж 10 матчів у Другій лізі групи А.

Турнірна таблиця Другої ліги