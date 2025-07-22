Прес-аташе МФК Металург Руслан Левицький прокоментував можливість того, що запорізький клуб може замінити Минай у Першій лізі сезону 2025/26, після заяви закарпатців про відмову від участі через фінансові проблеми.

"Дедлайн ухвалення рішення – сьогодні-завтра. Думаю, якщо така новина буде, що Металург займе місце Миная у Першій лізі, то її офіційно оголосить керівництво нашого клубу.

Минай офіційно оголосив про зняття з Першої ліги – відомо, хто може замінити клуб

Наразі ситуація не вирішена", – заявив Левицький для Українського футболу.

Також сьогодні, 22 липня, клуб оголосив про зміну клубної емблеми. Нагадаємо, що в сезоні 2024/25 Металург поступився Чернігову в боротьбі за право виступати в новому розіграші Першої ліги, проте клуб може отримати місце Миная, який знявся зі змагань.

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