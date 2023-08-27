Перша ліга, 5 тур

Група Б

МФК Металург – Чернігів – 4:2

Голи: Сад, 16 (пен.), 34, Могильний, 59, Галата, 77 – Сердюк, 17, Шумило, 38

Лівий берег – Діназ – 3:0

Голи: Войцеховський, 8, 33, Слотюк, 14

МФК Металург після слабкого старту вже йде в трійці лідерів. Запоріжці здобули другу перемогу поспіль у перестрілці з Черніговом. Гості двічі відповідали до перерви, але в другій половині забивали лише "козаки".

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Лівий берег за тайм розтрощив Діназ. Героєм зустрічі став Владислав Войцеховський, який оформив дубль+гольову передачу на Слотюка.

Металург (8 очок) і Лівий берег (9) намагаються не відставати від ідеального Інгульця (12). Чернігів та Діназ з 3-матчевою серією поразок застрягли в нижній частині таблиці.

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