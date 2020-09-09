Кубок України 2020/21, перший попередній етап

МФК Металург – Авангард – 0:0 (пен. 4:3)

Вилучення: Польовий, 70 – Цибульник, 93

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Суперники у напруженій боротьбі не змогли відкрити рахунок в основний час та перевели гру в овертайм.

Додаткові 30 хвилин не змінили малюнок матчу, вирішувати дюлю путівки у наступний етап турніру довелось у серії післяматчевих пенальті. Осічка Сачка, здавалось, поховала шанси запоріжців, але згодом гості з Краматорська двічі поспіль не змогли реалізувати 11-метровий.

МФК Металург крокує далі. Жеребкування другого попереднього етапу Кубка України відбудеться 10 вересня.

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