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МФК Металург не зможе виїхати на матч проти Руха – поєдинок має значення у боротьбі за виживання та вихід в УПЛ

22:52 - Читать на русском
МФК Металург не зможе виїхати на матч проти Руха – поєдинок має значення у боротьбі за виживання та вихід в УПЛ
Розпач Металурга / Сайт клубу

Жорсткий графік завершальних турів Першої ліги довів МФК Металург до межі. Запорізький клуб попередив ПФЛ про неможливість проведення перенесеного матчу проти Руха.

 

"Рішення ПФЛ про дату перенесеного матчу 22 туру з львівським Рухом надійшло у клуб безпосередньо в день гри з МФК Миколаїв 7.08.2020 о 15:30 і було прийнято без згоди обох клубів. Дев’ять годин, проведених в автобусі після гри по дорозі до Запоріжжя, не просто унеможливлюють процес відновлення й підготовки до матчу з ФК Рух. Клуб фізично не встигає забезпечити квитками до Львова футболістів та адміністрацію Металурга, а також забронювати готель поруч зі стадіоном. Тому МФК Металург повідомляє, що не має можливості провести гру 10.08.2020 з ФК Рух.

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Зауважимо, що дорога до Львова із Запоріжжя забирає понад 20 годин, через що футболісти Металурга не матимуть можливості нормально підготуватися до вирішальної з турнірної точки зору гри проти ФК Чорноморець 13.08.2020. За останні двадцять календарних днів наша команда провела у чемпіонаті сім матчів з роз’їздами. Якщо Металург не підніметься вище 15 місця, то футболістам доведеться грати ще два матчі плей-офф з інтервалом у чотири дні", – йдеться в заяві на офіційній сторінці запорізького клубу у Facebook.

Додамо, що поєдинок має велике значення для Металурга і Руха. "Козаки" перед останнім туром могли вискочити на 14 сходинку, яка гарантує збереження прописки в Першій лізі. Натомість львів'яни мали б шанс пробитися до трійки і здобути очко переваги у боротьбі за вихід в еліту.

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