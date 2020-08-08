МФК Металург не зможе виїхати на матч проти Руха – поєдинок має значення у боротьбі за виживання та вихід в УПЛ

"Рішення ПФЛ про дату перенесеного матчу 22 туру з львівським Рухом надійшло у клуб безпосередньо в день гри з МФК Миколаїв 7.08.2020 о 15:30 і було прийнято без згоди обох клубів. Дев’ять годин, проведених в автобусі після гри по дорозі до Запоріжжя, не просто унеможливлюють процес відновлення й підготовки до матчу з ФК Рух. Клуб фізично не встигає забезпечити квитками до Львова футболістів та адміністрацію Металурга, а також забронювати готель поруч зі стадіоном. Тому МФК Металург повідомляє, що не має можливості провести гру 10.08.2020 з ФК Рух.

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Зауважимо, що дорога до Львова із Запоріжжя забирає понад 20 годин, через що футболісти Металурга не матимуть можливості нормально підготуватися до вирішальної з турнірної точки зору гри проти ФК Чорноморець 13.08.2020. За останні двадцять календарних днів наша команда провела у чемпіонаті сім матчів з роз’їздами. Якщо Металург не підніметься вище 15 місця, то футболістам доведеться грати ще два матчі плей-офф з інтервалом у чотири дні", – йдеться в заяві на офіційній сторінці запорізького клубу у Facebook.

Додамо, що поєдинок має велике значення для Металурга і Руха. "Козаки" перед останнім туром могли вискочити на 14 сходинку, яка гарантує збереження прописки в Першій лізі. Натомість львів'яни мали б шанс пробитися до трійки і здобути очко переваги у боротьбі за вихід в еліту.

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