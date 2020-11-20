Друга ліга, 12 тур

Дніпро Черкаси – МФК Металург – 0:1

Гол: Сарапій, 62

Запоріжці здобули лише одне очко у попередніх двох турах, що призвело до втрати другої сходинки. Дніпро мав 5-матчеву безпрограшну серію, але надмірна миролюбивість (аж 4 нічиї і лише одна перемога) не дозволяє піднятися вище за 9 місце.

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Вирішальний момент стався на 62 хвилині. Металург вирішив розіграти кутовий удар, і після кількох передач м'яч прилетів на голову Сарапію. Хавбек запоріжців використав свій момент, а Дніпро не спромігся відповісти за півгодини.

Металург набрав 20 очок і повернув собі друге місце слідом за надпотужним Металом, у якого 29 пунктів.

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