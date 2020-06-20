Мезекевешд в меншості здолав Фехервар Петряка – Нестерова врятував ще один українець

В матчі 31-го туру чемпіонату Угорщини Мезекевешд на останніх хвилинах переміг Фехервар (2:1). Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини 2019/20, 31-й тур

Мезекевешд – Фехервар – 2:1

Голи: Бешировіч, 34, Месхі, 90+3 – Футач, 29

Вилучення: Нестеров, 41

Фехервар вже втратив теоретичні шанси на чемпіонство, а тому матч мав турнірне значення для Мезекевешда, який бореться за 3 місце. Однак, саме Фехервар вийшов вперед у рахунку завдяки голу Футача.

Ференцварош звернувся до суду через інформацію про відхід Реброва у Фенербахче

Вже за 5 хвилин Бешировіч вирівняв становище, а перед перервою Нестеров отримав другу жовту картку. Другий тайм проходив досить спокійно і наближався до нічиєї, проте екс-гравець Чорноморця Месхі в компенсований час приніс перемогу Мезекевешду. Додамо, що Петряк також вийшов у старті, провів 69 хвилин на полі, проте не відзначився результативними діями.

Таким чином, Фехервар залишився з 59 пунктами на другому місці, Мезекевешд з 50 очками закріпився на третій сходинці.

Лунін і Зозуля отримали сенсаційні оцінки в Іспанії – Андрій страждає перед дербі українців, фанати лютують, тінь Динамо