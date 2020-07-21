Мейтленд-Найлс може опинитися в Брайтоні

Хавбек "канонірів" може змінити клубну прописку в міжсезоння, повідомляє Evening Standard.

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У послугах Мейтленда-Найлса зацікавлений Брайтон. Сам 22-річний англієць готовий зробити новий кар'єрний крок, оскільки прагне мати стабільну ігрову практику. Півзахисник має ще 3 роки за контрактом із Арсеналом.

У нинішньому сезоні Ейнслі Мейтленд-Найлс провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.

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