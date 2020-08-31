Чемпіонат України стає більш конкурентним, в новому сезоні кількість команд Прем'єр-ліги зросла з 12 до 14. Це означає, що все більше клубів сьогодні відповідає рівню елітного дивізіону.

Бренд Parimatch в цьому сезоні продовжує свою співпрацю з представниками Української Прем'єр-ліги Шахтарем, Десною, Олімпіком та Ворсклою, також новим партнером Parimatch став клуб із західного регіону ФК Львів.

Всі ці команди ставлять перед собою високі завдання в чемпіонаті України. У минулому сезоні Ворскла стала фіналістом Кубка України, Десна вперше в історії здобула путівку в єврокубки, а Шахтар виграв чемпіонат і став півфіналістом Ліги Європи.

Одна з головних завдань у спільній роботі Parimatch і клубів — проведення активностей, промоакцій і різних соціальних заходів для уболівальників. Тому, вже незабаром фанатів чекає безліч приємних сюрпризів. Нагадаємо, що в минулому сезоні була організована Zoom-трансляція, під час якої вболівальники змогли привітати Шахтар з черговим чемпіонством. Крім того, різні регіони України приєдналися до акції "Тренування із зіркою", а діти-спортсмени з інвалідністю отримали можливість тренуватися з українськими футболістами в рамках проЕкту "Так, я можу!". Не менш яскраві соціальні проєкти Parimatch планує реалізувати й в майбутньому.

"Продовження нашої співпраці з клубами — це системна і послідовна підтримка спорту №1 в різних куточках країни. У поточному сезоні, також, ми плануємо розвивати діджитал активності та інтерактивні проєкти для вболівальників, які поки не можуть потрапити на трибуни. Упевнений, такий підхід сприятиме подальшій популяризації футболу в Україні", – прокоментував представник Parimatch Вадим Місюра.

Parimatch продовжує свою меценатську діяльність. Уже багато років бренд надає підтримку спорту на різних рівнях і завдяки легалізації грального бізнесу Parimatch зможе збільшити свою допомогу клубам, федераціям і спортсменам. Після прийняття відповідного закону у бренда з'явилося більше можливостей розширити свою співпрацю зі спортом і зробити його більш привабливим продуктом. Крім партнерства з футбольними клубами та збірною України, Parimatch також співпрацює з Федерацією баскетболу України, Української хокейною лігою, Федерацією греко-римської боротьби України, безліччю спортсменів України.