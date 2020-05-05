Метревелі дав пораду УАФ, як розпорядитись щедрим подарунком від УЄФА

Футбольний експерт Михайло Метревелі розробив план, як врятувати усі професіональні команди України.

"Коронавірус не обійшов нікого. Клуби та їхні власники втратили дохідну частину. У цій ситуації футбольна влада зобов'язана допомогти. Наприклад, буквально минулого тижня УЄФА офіційно виділив Україні 4,3 мільйона євро на подолання наслідків коронавірусу у футболі.

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Вважаю, що в цій форс-мажорній ситуації УАФ могла б підтримати професіональні клуби. Причому не тільки 12 клубів УПЛ, але і всі клуби Першої та Другої ліги, а також професіональні жіночі клуби. Всього вийде близько 65 команд. Справедливо буде, якщо УАФ роздасть ці 4,3 мільйона євро від УЄФА рівними сумами всім клубам. Повірте, для багатьох команд ця сума в 60-65 тисяч євро може стати запорукою виживання в поточних умовах.

Клуби зможуть за ці гроші пройти тести на коронавірус, підготуватись до виходу з карантину, почати тренування і підтримати співробітників – обслуговуючий і тимчасовий персонал, співробітників стадіонів, баз і т.д.", – цитує Метревелі football.ua.

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Нагадаємо, Шахатар висунув Михайла Метревелі кандидатом на посаду президента УПЛ.