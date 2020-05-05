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Метревелі дав пораду УАФ, як розпорядитись щедрим подарунком від УЄФА

5 травня 15:33 532 Читать на русском
Метревелі дав пораду УАФ, як розпорядитись щедрим подарунком від УЄФА
Михайло Метревелі / Фото з відкритих джерел

Футбольний експерт Михайло Метревелі розробив план, як врятувати усі професіональні команди України.

"Коронавірус не обійшов нікого. Клуби та їхні власники втратили дохідну частину. У цій ситуації футбольна влада зобов'язана допомогти. Наприклад, буквально минулого тижня УЄФА офіційно виділив Україні 4,3 мільйона євро на подолання наслідків коронавірусу у футболі.

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Вважаю, що в цій форс-мажорній ситуації УАФ могла б підтримати професіональні клуби. Причому не тільки 12 клубів УПЛ, але і всі клуби Першої та Другої ліги, а також професіональні жіночі клуби. Всього вийде близько 65 команд. Справедливо буде, якщо УАФ роздасть ці 4,3 мільйона євро від УЄФА рівними сумами всім клубам. Повірте, для багатьох команд ця сума в 60-65 тисяч євро може стати запорукою виживання в поточних умовах.

Клуби зможуть за ці гроші пройти тести на коронавірус, підготуватись до виходу з карантину, почати тренування і підтримати співробітників – обслуговуючий і тимчасовий персонал, співробітників стадіонів, баз і т.д.", – цитує Метревелі football.ua.

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Нагадаємо, Шахатар висунув Михайла Метревелі кандидатом на посаду президента УПЛ.

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Теги
коронавірус УПЛ УАФ вибори президента УПЛ Михайло Метревелі
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