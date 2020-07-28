Метревелі: Це була хороша реклама УПЛ, але з Луческу я не бачу майбутнього для Динамо

"Ось ця ситуація з листом була хорошим шансом відмотати все назад. Мірча міг прийняти правильне рішення, а Суркіс міг зосередитися на тих рішеннях, які на плаву.

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Вони сколихнули суспільство, звернули увагу на УПЛ і український футбол. Цього було б достатньо. Ці чотири дні були дуже добрими з точки зору реклами українського футболу. Але з точки зору майбутнього київського Динамо, мені здається, це буде сумне і складне рішення. У цій стратегії я не бачу майбутнього для Динамо, на жаль", – цитує Метревелі ТК Футбол.

Нагадаємо, напередодні румунські ЗМІ опублікували заяву Луческу, де він говорить про свою відставку через негативну реакцію ультрас Динамо на своє призначення. Ігор Суркіс спростував відхід нового тренера Динамо.

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