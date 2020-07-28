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Метревелі: Це була хороша реклама УПЛ, але з Луческу я не бачу майбутнього для Динамо

12:19 - Читать на русском
Метревелі: Це була хороша реклама УПЛ, але з Луческу я не бачу майбутнього для Динамо
Мірча Луческу / Фото ФК Шахтар

Футбольний експерт Михайло Метревелі дав свою оцінку щодо резонансних подій у таборі Динамо.

"Ось ця ситуація з листом була хорошим шансом відмотати все назад. Мірча міг прийняти правильне рішення, а Суркіс міг зосередитися на тих рішеннях, які на плаву.

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Вони сколихнули суспільство, звернули увагу на УПЛ і український футбол. Цього було б достатньо. Ці чотири дні були дуже добрими з точки зору реклами українського футболу. Але з точки зору майбутнього київського Динамо, мені здається, це буде сумне і складне рішення. У цій стратегії я не бачу майбутнього для Динамо, на жаль", – цитує Метревелі ТК Футбол.

Нагадаємо, напередодні румунські ЗМІ опублікували заяву Луческу, де він говорить про свою відставку через негативну реакцію ультрас Динамо на своє призначення. Ігор Суркіс спростував відхід нового тренера Динамо.

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Теги
Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу Ігор Суркіс Михайло Метревелі
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