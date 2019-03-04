Метревелі: Смалійчук має дещо нижче пояса, шкода, що він іде

Футбольний агент та експерт Михайло Метревелі прокоментував відставку Олега Смалійчука з посади віце-президента Карпат.

"Якщо це не фейкова історія, придумана маркетологами Карпат, щоб заманити велику кількість глядачів на цей матч, щоб Карпати підтримали, і вони обіграли Львів, то дуже шкода.

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Дуже шкода, якщо Смалійчук покине свій пост. Буду брати якість гри, не беру результат. Сьогодні Карпати перебувають і перебували в жахливій ситуації, коли прийшов Смалійчук.

Ні інвестора основного, ні грошей, відповідно, немає уваги до цього клубу. Кожен день намагається Димінський продати цю команду, подарувати, позбутися і так далі, тому що своїх проблем вище голови.

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Хто зміг це все підібрати і вивести на досить якісний рівень гри – це Олег Смалійчук. По-різному можна до нього ставитися, який він спічмейкер, які він дає інтерв'ю. Чи є у нього те, чим він хвалиться нижче пояса – як мені здалося по грі Карпат, у нього вони дійсно є.

Карпати дійсно стали грати дуже яскраво. Одна з небагатьох команд, яка грає, намагається домінувати, грати на атаку, створювати, підбираються футболісти технічні, якісні, які вміють обігрувати один в один, комбінувати.

Найближчим часом я чекав, що їх прорве. Можливо, не в цьому сезоні, у наступному вони могли б дати результат. До цього всього, вважаю, Олег Смалійчук доклав велику свою енергію, знання, силу. Але як він це робив – питання інше.

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Я не сказав, що шлях Смалійчука, пройдений на цій посаді, був абсолютно безпомилковим. Усі ми робимо помилки. Головне, що Смалійчук зробив погано – кадрова ротація, постійні скандали з тренерами.

Він не міг знайти свого тренера для команди, але він шукає його, і, можливо, він його знайшов. Відставка Смалійчука зараз – великий-великий удар по Карпатах. Підібрати Карпати в такому стані зараз неможливо, вони боротимуться за виживання", – сказав Метревелі в ефірі програми Великий футбол.