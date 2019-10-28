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Метревелі порівняв Шахтар із європейським грандом

12:49 501 Читать на русском
Метревелі порівняв Шахтар із європейським грандом
Шахтар – Олександрія – 1:1 / фото: ФК Шахтар

Футбольний експерт Михайло Метревелі поділився враженнями від матчу 12-го туру УПЛ Шахтар – Олександрія (0:0).

75’ Алан Патрік
 
Дмитро Шастал 84’
75’ Алан Патрік
84’ Дмитро Шастал

"Зрозуміло, що Патріка провокували, але добре, що він в останній фазі стримався і не поліз в бійку. Але, насправді, ставка Шарана на характер команди і везіння спрацювала.

Шахтар – Олександрія – 0:0 – відеоогляд матчу з двома вилученнями

Шахтар в нашому чемпіонаті можна порівняти з ПСЖ в чемпіонаті Франції, який має величезну перевагу над усіма іншими командами, але з ними можна іноді брати очки", – зазначив Метревелі в ефірі передачі Великий футбол.

Нагадаємо, Шахтар та Олександрія не змогли виявити сильнішого (0:0) в матчі 12-го туру УПЛ.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Олександрія Олександрія Шахтар Шахтар Михайло Метревелі Шахтар - Олександрія
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