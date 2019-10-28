Метревелі порівняв Шахтар із європейським грандом

Футбольний експерт Михайло Метревелі поділився враженнями від матчу 12-го туру УПЛ Шахтар – Олександрія (0:0).

"Зрозуміло, що Патріка провокували, але добре, що він в останній фазі стримався і не поліз в бійку. Але, насправді, ставка Шарана на характер команди і везіння спрацювала.

Шахтар – Олександрія – 0:0 – відеоогляд матчу з двома вилученнями

Шахтар в нашому чемпіонаті можна порівняти з ПСЖ в чемпіонаті Франції, який має величезну перевагу над усіма іншими командами, але з ними можна іноді брати очки", – зазначив Метревелі в ефірі передачі Великий футбол.

Нагадаємо, Шахтар та Олександрія не змогли виявити сильнішого (0:0) в матчі 12-го туру УПЛ.

Олександрія зупинила Шахтар у виїзному матчі УПЛ з двома вилученнями – перша втрата очок лідера